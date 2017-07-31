Мексиканец на границе с США глотнул метамфетамина и умер

Видео: ACC NEWS / YouTube

Мексиканский подросток при пересечении границы с США выпил жидкий метамфетамин и впоследствии скончался. Видео опубликовано на YouTube, подробности истории сообщает The Independent.

Круз Веласкес, 16-летний студент, сделал несколько глотков после того, как его остановили на границе для более тщательного досмотра. Внимание таможенников привлекла желтая жидкость в бутылке. Подросток заявил, что это яблочный сок. Сотрудники попросили его отпить для доказательства.

Через несколько минут молодого человека стало трясти от высокого давления, он упал на землю и закричал от боли. Он выкрикивал бессвязные фразы. Юношу срочно увезли в больницу, где приковали наручниками к каталке. Вскоре он умер от передозировки.

Таможенникам, общавшимся с ним, предъявили обвинение в халатности, подвергшее опасности жизнь подростка. Они заявили, что тот сам предложил выпить подозрительную жидкость.

Полиция предполагает, что Веласкеса нанял картель для перевозки опасного груза. По словам сестры умершего подростка, он говорил, что его убьют, если он не сможет преодолеть границу.