Полицейский из США «нашел» спрятанные им самим наркотики

Американского полицейского из города Балтимор (штат Мэриленд) уличили в инсценировке преступления. Кадры, предоставленные полицейским департаментом города, публикует Ruptly.

Видео было записано в январе: на нем видно, как Ричард Пинейро оставляет наркотики в заваленном мусором дворе, а затем «находит» их. Незадачливый страж порядка стал жертвой собственной невнимательности: нагрудные камеры полиции настроены таким образом, что сохраняют в памяти 30 секунд записи, сделанные до ручной активации записывающего режима.

Начато внутреннее расследование. Задержанных Пинейро людей — их подозревали в наркоторговле — немедленно отпустили. Первоначально предполагалось, что их будут судить в июле.

