Полиция США опубликовала видео убийства стражем порядка негра

Видео: nbcnews.com

Американские полицейские опубликовали видео убийства полицейскими чернокожего Филандо Кастиля. Обстоятельства дела сообщает Vox.

Просмотрев этот ролик, присяжные признали патрульного невиновным в непредумышленном убийстве. Сам он уверял, что выстрелил только тогда, когда ему угрожала опасность от вооруженного подозреваемого.

Само убийство произошло 6 июля 2016 года. Стражи порядка остановили машину, в которой Кастиль ехал с подругой и дочерью. Во время проверки документов мужчина уведомил полицейского, что у него есть с собой пистолет. Патрульный призвал того не доставать оружие, Кастиль ответил, что не собирается этого делать. Затем последовал разговор на повышенных тонах, полицейский выхватил пистолет и семь раз выстрелил в афроамериканца.

Девушка Кастиля, Лавша Рейнольдс, в это время вела Facebook-трансляцию происходящего.