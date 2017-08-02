В Англии и Уэльсе зафиксирован рекорд смертности от наркотиков

В Англии и Уэльсе зарегистрировано рекордное количество смертей, связанных с употреблением наркотиков. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные Управления национальной статистики Великобритании (ONS).

Согласно опубликованной информации, в 2016 году было зафиксировано 3744 случая гибели людей, находившихся под воздействием наркотиков, что на 70 больше, чем годом ранее.

Большая часть смертей наступила из-за случайной передозировки, а также в результате самоубийств, психических и поведенческих расстройств, вызванных действием наркотиков.

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Более половины погибших употребляли героин или морфин, другие расстались с жизнью после приема антидепрессантов, кокаина и амфетаминов.

ONS также предупредило о резком увеличении числа людей, умирающих после приема новых психоактивных веществ, а также синтетических наркотиков.

20 августа 2016 года Служба пограничного контроля Великобритании перехватила судно с партией кокаина весом более одной тонны. Рыболовецкий траулер «Бьянка» был задержан в городе Фалмут на южном побережье графства Корнуолл. На борту были обнаружены 50 упаковок с наркотиками, предположительно, кокаином. Стоимость партии оценивается в 80 миллионов фунтов стерлингов.