Убиравшая за сыном-наркоманом мать умерла от передоза

Убиравшая за сыном-наркоманом 69 -летняя жительница американского штата Пенсильвания Тереза ​​Пламмер умерла от передозировки. Об этом сообщает 6WJACTV.

За сутки до этого ее сын Рональд попал в больницу с передозировкой наркотиками, женщина обнаружила его в ванной. По версии судмедэксперта, когда она убирала из ванной комнаты предметы, которые молодой человек использовал для употребления психоактивных веществ, «субстанция» попала ей на кожу.

После этого женщина перестала дышать, ее доставили в больницу, где она умерла. Ее сын скончался на следующий день.

«Это предостережение для тех, кто вступает в контакт с любым порошковым веществом», — сказал судмедэксперт Джефф Лиз. По его словам, при обнаружении подобных препаратов необходимо соблюдать особую осторожность и сообщать о них в полицию. О каком именно веществе идет речь, не уточняется.

Конкретное вещество, которое принимал сын погибшей, не уточняется. Однако по данным The Sun, речь может идти о фентаниле — искусственном наркотике, который в 50 раз сильнее героина. Сложность расчета дозы часто становится причиной передозировки.

В конце октября в США А отец и сын скончались от передозировки наркотиками на вечеринке по случаю дня рождения одного из родственников. Мужчины сказали, что идут покурить, а через некоторое время их обнаружили на улице без сознания. По данным врачей, они употребили смесь героина с фентанилом.