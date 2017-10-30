В США отец и сын отметили день рождения наркотиками и умерли

В США отец и сын скончались от передозировки наркотиками на вечеринке по случаю дня рождения одного из родственников. Об этом сообщает New York Post.

44-летний Джозеф Андрейд и 22-летний Карлос вместе с семьей участвовали в торжестве. Мужчины сказали, что идут покурить, а через некоторое время их обнаружили на улице без сознания. Как отмечается, Карлоса на земле в саду увидела его жена, в нескольких метрах от мужчины лежал и его отец. Женщина рассказала, что лицо ее супруга было фиолетового цвета.

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Отец и сын были доставлены в больницу, однако спасти их не удалось. Причиной смерти врачи назвали передозировку. По словам медиков, мужчины употребили смесь героина с фентанилом.

Как отмечает издание, отец семейства был заядлым наркоманом, однако никто из родственников не подозревал, что он подсадил на запрещенные препараты старшего сына.

Президент США Дональд Трамп 26 октября объявил в стране чрезвычайное положение в здравоохранении из-за распространения опиатов. Он отметил, что в пересчете на душу населения Соединенные Штаты лидируют в мире по числу наркоманов.