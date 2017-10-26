Трамп назвал критическим распространение наркотиков в США

Президент США Дональд Трамп 26 октября объявил чрезвычайное положение в здравоохранении из-за распространения опиатов, сообщают РИА Новости.

«В прошлом году из-за передозировки наркотиками погибли 64 тысячи американцев», — сказал он, выступая в Белом доме. Как заявил американский лидер, в пересчете на душу населения Соединенные Штаты лидируют в мире по числу наркоманов.

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По словам Трампа, для защиты американцев от наркотиков почтовая служба и министерство внутренней безопасности США получат дополнительные полномочия по проверке поступающих из-за рубежа посылок.

Трамп отметил, что немалая часть опиатов производится в Китае. Эту проблему он намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином во время своего визита в Пекин, который должен состояться через две недели.

В январе сообщалось, что в 2016 году жители США и Канады потратили 53,3 миллиарда долларов на покупку марихуаны. К такому выводу пришли авторы отчета ArcView Market Research.

