Жители США и Канады потратили 53 миллиарда долларов на марихуану

Жители США и Канады потратили в 2016 году 53,3 миллиарда долларов приобретение марихуаны, включая легальные покупки в медицинских целях, пишет Business Insider со ссылкой на отчет ArcView Market Research. По подсчетам издания, это больше, чем североамериканцы потратили в течение года в ресторанах быстрого питания «Макдоналдс» и «Старбакс».

В отчете говорится, что черный рынок марихуаны теряет позиции, ее приобретение постепенно легализуется — ежегодно потребители тратят все больше денег на законную покупку каннабиса. но этот процесс, по данным исследователей, идет довольно медленно.

Североамериканский рынок законной марихуаны в 2016-м составил около 6,7 миллиарда долларов, что на 30 процентов больше предыдущего года. При этом большая часть наркотика приобреталась на черном рынке: его доля за год снизилась с 90 до 87 процентов.

«Эти цифры свидетельствуют о том, что индустрия производства легальной марихуаны быстро растет, но черный рынок растет еще более быстрыми темпами и получает львиную долю доходов», — говорится в статье.

Издание отмечает, что 2016 год был удачным для любителей «травки», поскольку семь американских штатов легализовали марихуану в той или иной форме в день выборов, в том числе Калифорния — один из самых экономически развитых штатов США.

Гендиректор ArcView Market Research Трой Дейтон (Troy Dayton) заявил изданию, что рынок каннабиса растет значительно быстрее других потребительских рынков, таких как продукты питания, домашнее видео или гаджеты, потому что ему не нужно искусственно создавать спрос или внедрять инновации. Его задача состоит в легализации продукта, который и так пользуется популярностью, резюмировал он.