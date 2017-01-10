«Исправивший» знак Hollywood любитель марихуаны явился с повинной

Полиция Лос-Анджелеса арестовала калифорнийского художника Закари Коула Фернандеса, который признался в «исправлении» знаменитого знака Hollywood. Об этом во вторник, 10 января, сообщает портал Artnet.

30-летнему художнику, который сам явился в полицию с повинной, предъявлено обвинение в незаконном проникновении на территорию с ограниченным доступом.

1 января Фернандес переделал две буквы O в надписи Hollywood таким образом, что в результате получилось Hollyweed (жаргонное значение английского слова weed — «травка», марихуана, — прим. «Ленты.ру»)

Суд по делу назначен на 15 февраля, в ближайшее время Фернандеса отпустят под залог.

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Надпись Hollywood привлекает туристов. Ранее они подходили к ней вплотную и делали фотографии, теперь знак огородили забором, и подобраться к буквам стало затруднительно.

8 ноября 2016 года жители Калифорнии проголосовали за легализацию марихуаны «для рекреационных целей» на территории штата.