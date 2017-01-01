Неизвестный переделал надпись Hollywood «в честь» марихуаны

В пригороде Лос-Анджелеса неизвестный переделал две буквы O в надписи Hollywood таким образом, что в результате получилось Hollyweed, передает Reuters. Жаргонное значение английского слова weed — «травка», марихуана.

Поверх двух букв O был наложен материал, похожий на брезент, таким образом, чтобы они читались как «e». На камерах виденаблюдения около 03:00 (14:00 мск) вблизи этого места был зафиксирован одетый в черное человек. Полиция предполагает, что именно он совершил это правонарушение.

Подозреваемых пока нет, однако если человек будет пойман, ему может быть предъявлено обвинение в незаконном проникновении на территорию с ограниченным доступом.

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Знаменитый знак Hollywood привлекает туристов. Ранее они подходили к нему вплотную и делали фотографии, теперь его огородили забором, и подобраться к буквам стало затруднительно.

8 ноября 2016 года жители Калифорнии проголосовали за легализацию марихуаны «для рекреационных целей» на территории штата. В других штатах, где проходило голосование по тому же вопросу, мнения жителей разделились: Массачусетс и Невада присоединились к Калифорнии, однако во Флориде, Северной Дакоте и Арканзасе употребление марихуаны было разрешено лишь в медицинских целях. Таким образом, покупать каннабис «для развлечения» можно в восьми штатах США, а по медицинским показаниям — в 23.