Британская пара украсила кусты марихуаны вместо рождественского дерева

Пара из британского графства Глостершир использовала вместо елки кусты марихуаны, которые украсила в честь Рождества. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, кусты украсили мишурой, гирляндами, бантами, а на верхушку установили фигуру ангела. Отмечается, что мужчину и женщину, имена которых не сообщаются, задержали сотрудники местного отделения полиции. Жителей Великобритании подозревают в выращивании марихуаны.

Расследование инцидента продолжается. Разбирательство по делу назначено на февраль 2017 года.

Ранее в декабре стало известно, что наследник старинного рода итальянских аристократов 33-летний Андреа Одескальки (Andrea Odescalchi) арестован за выращивание конопли в родовом замке. Парник с запрещенными растениями был оборудован в одной из комнат замка. В нем обнаружено 35 кустов метровой высоты