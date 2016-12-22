Обнаруживший «хорошую зеленую траву» в тако пользователь насмешил интернет

Пользователи сети обратили внимание на один из тредов Reddit, посвященный американской сети ресторанов быстрого питания Taco Bell. Один из посетителей портала с ником Tepidstringysemen рассказал о том, как обнаружил «хорошую зеленую траву» в своем тако, купленном в одном из заведений.

По словам Tepidstringysemen, недавно он приобрел тако со странной хрустящей зеленой начинкой, которая ему очень понравилась. «Чертовски хорошая зеленая трава», — похвалил начинку пользователь, чем насмешил других посетителей Reddit.

Юзеры принялись в шутку издеваться над двусмысленным комментарием, намекая на то, что, скорее всего, Tepidstringysemen перепутал начинку с марихуаной. «Это был салат латук? Это был первый раз, когда ты попробовал латук? Сколько тебе вообще лет?» — устроил допрос один из них.

Некоторые начали открыто осуждать пользователя, намекая на то, что тот употребляет легкие наркотики. «Мне кажется, что твой мозг был поражен кое-какой другой "зеленой травой"», — прокомментировал рассказ Cam325.

«В его защиту хочу сказать, что в Taco Bell латук выглядит совсем не как обычный салат», — заступился за Tepidstringysemen юзер с ником ACannabisConnoisseur.

