В Калифорнии вслед за марихуаной предложили узаконить грибы

Кандидат в мэры калифорнийского города Марина Кевин Сондерс предлагает декриминализировать в штате галлюциногенные грибы, сообщает The Guardian.

Сондерс собирает подписи за то, чтобы жителей Калифорнии старше 21 года не наказывали за хранение, выращивание, продажу и транспортировку содержащих псилоцибин грибов. Если к концу 2018 года он соберет 365 тысяч 880 подписей, его инициативу обязаны будут рассмотреть на уровне штата.

Как отмечает The Guardian, на такой шаг Сондерс пошел в преддверие легализации в Калифорнии марихуаны, закон штата вступит в силу в 2018 году.