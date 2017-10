Совок кислоты

До середины 1980-х годов ни наркотиков, ни наркоманов в СССР не существовало. По крайней мере, именно так утверждала официальная статистика. Разумеется, это ложь, и наркоманы с наркотиками были. Однако их процент на общем фоне тотального пьянства, которое захлестнуло советское общество, был крайне невелик. «Лента.ру» совместно с автором Telegram-канала «Директория ПАВ» рассказывает о неизвестных страницах советской психоделии.

Чешский след

История советской психоделии берет свое начало в далеком 1951 году, когда тиражом в 25 тысяч экземпляров был напечатан «Энциклопедический словарь лекарственных эфирно-масличных и ядовитых растений». Едва успев выйти, это издание превратилось в настоящую азбуку отечественных потребителей и производителей зелья. Тираж разошелся практически мгновенно.

В книге приводилась исчерпывающая информация о том, как, где и когда собирать спорынью (основной компонент ЛСД), а также имелась крайне подробная инструкция по обработке и производству соответствующих веществ. Для неподготовленного читателя эта информация бесполезна, но профессиональный химик с легкостью может синтезировать самые разные изомеры лизергиновой кислоты.

Энциклопедия ценилась и за пределами Советского Союза: букинисты продавали ее исключительно за доллары — от 50 и выше.

Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

В других странах социалистического лагеря о психоделиках знали еще больше. Так, на заре 1960-х годов Чехословакия была единственной в мире страной, где удалось наладить производство чистого фармакологического ЛСД. Некоторые участники исследований имели к нему неограниченных доступ. Среди них был и Станислав Гроф, американский психиатр, посетивший в 1964 году Советский Союз.

Материалы по теме Рабы психотронного ада Как россияне поверили в то, что их «облучают» спецслужбы

На протяжении семи лет работы в пражском Институте психиатрических исследований он изучал всевозможные психоделики. Вместе с женой Кристиной Гроф внес колоссальный вклад в развитие психологической науки — выдвинул революционные на тот момент теории, разработал мощный немедикаментозный метод самоисследования и психотерапии, названный холотропным дыханием.

По иронии судьбы, именно американец Гроф оказался тем, кто познакомил Советский Союз с настоящим ЛСД. Поначалу ехать в страну, где не существовало основ глубинной психиатрии и запрещали Фрейда, ученый не захотел. Но вскоре загорелся идеей приобщиться к исследованиям группы Владимира Мясищева, занимавшейся разработкой методов динамической психиатрии. Предусмотрительный Гроф захватил с собой 300 ампул ЛСД-25. Тогда препарат приравнивали к аспирину, поэтому опасаться было нечего.

В ленинградском Институте имени Бехтерева Гроф читал открытые лекции о применении ЛСД в психотерапии. Он свободно говорил по-русски, и его выступления вызывали неизменный аншлаг. В более узком кругу исследования психоделиков приобретали иной формат.

Фото: Юрий Дьяконов / Борис Кавашкин / ТАСС

«Во время первого совещания в институте имени Бехтерева мы сделали доклад о нашей работе с психоделиками и предложили провести ЛСД-сессию с участием всех заинтересованных членов команды. Члены терапевтической команды с большой радостью согласились отправиться в путешествие в глубинные пространства своей психики при помощи средства, на котором не лежало печати фрейдизма», — писал Гроф.

Энтузиазм ленинградских ученых легко объяснить. На тот момент официальные исследования психоделиков в Советском Союзе не проводились. А имевшиеся проекты выглядели смехотворно. Например, биохимик Липин изучал воздействие псилоцибина (вещества-аналога ЛСД) на кровеносные сосуды ушей кроликов. В то же время ходили слухи, что ЛСД и мескалин активно применяются в КГБ во время допросов и для идеологической обработки.

Впрочем, подтверждений этому не было. А огромные деньги выделялись на исследования в области парапсихологии и экстрасенсорики. Годовой бюджет этих программ превышал 20 миллионов рублей, поскольку советские спецслужбы видели в подобных исследованиях колоссальных военный потенциал.

Станислав Гроф провел в Ленинграде целых четыре недели. За это время он успел не только прочитать несколько десятков лекций и посетить Эрмитаж, но и крепко сдружиться с советскими учеными на подогретых водкой вечеринках. И решил выступить с ответным жестом, подарив «ленинградским коллегам изрядное количество оставшихся ампул с ЛСД, чтобы они могли продолжить свои исследования».

Материалы по теме Кислота наступает Объяснено глубинное влияние ЛСД на мозг человека

Визит Грофа оказал на ленинградских психиатров огромное влияние. А приехавший в Советский Союз через несколько лет американский психиатр Исидор Цифферштайн и вовсе стал свидетелем масштабных преобразований. Ссылавшиеся прежде на работы Павлова ученые из института Бехтерева постоянно говорили о восточной философии, различных школах йоги и дзен-буддизме, толковали о таких книгах, как «О, дивный новый мир!» и «Остров» Олдоса Хаксли, «Путешествие на Восток» Германа Гессе.

«Зная, что упоминание о возможной связи между психоделическими сессиями, проводимыми сотрудниками, и изменением их интересов может иметь для них неприятные последствия, я сдержался и не стал говорить о наиболее вероятном объяснении таинственного открытия доктора Цифферштайна», — вспоминал Станислав Гроф.

Особенности национальной психоделики

Многие задаются вопросом: откуда в такой закрытой стране, как СССР, возникли наркоманы, где они доставали ЛСД и другие наркотики. Ответ на него в своей книге «LSD. Галлюциногены, психоделия и феномен зависимости» дает известный врач-нарколог Александр Данилин.

Фото: РИА Новости

С одной стороны, информацию о таинственных наркотических средствах из мест не столь отдаленных приносили сидельцы. Так на советских улицах появились «псевдогаллюциногены». Вторым источником распространения наркотиков были спецслужбы. Работники органов часто делились, разумеется, за деньги, со своими знакомыми, друзьями и близкими «загадочными веществами», которые заимствовались ими из научных учреждений. И в первую очередь из таких лабораторий выносился ЛСД-25.

Источники из мест заключения в основном имели отношение к самодельным наркотикам. Вещества, украденные из лабораторий, были, напротив, химически чистыми.

Складывается впечатление, что советские граждане были готовы умереть только ради того, чтобы познать истину эзотерического переживания. Действительно, большинство для своих духовных поисков использовали галлюциногены, среди которых на первом месте, конечно же, был ЛСД. Нашлись пути получения как химически чистого вещества, так и синтезированного в подпольных лабораториях продукта.

Одна из самых известных групп, где научились самостоятельно синтезировать ЛСД, называлась «Контекст». Несколько раз в месяц, а то и каждую неделю, члены группы собиралась на «марафоны самосознания». Наиболее показательна в этом плане печальная история Николая Цзена: после очередного сеанса ЛСД-терапии он вышел на улицу и бросился под трамвай, оставив записку о том, что ему все же удалось познать тайны этого мира и теперь он отправляется в иной.

Не стоит забывать про грибы, которые наравне с ЛСД были главным галлюциногеном Советского Союза. Принимались они со всем присущим народу беспределом, то есть в дозах, в несколько раз превышавших смертельную. Многие погибали, а выжившие воспринимали эти смерти как данность и некое подношение на алтарь самопознания.

В поисках смыслов

Отечественные психонавты в отличие от американских собратьев не воспринимали употребление галлюциногенных грибов или прием ЛСД в качестве главной цели и не возводили эти вещества в абсолют. Для большинства они служили лишь инструментом для максимально быстрого перехода в иные состояния.

Материалы по теме Рабы психотронного ада Как россияне поверили в то, что их «облучают» спецслужбы

Отечественные психонавты чувствовали опасность этих веществ и понимали, что однажды смогут навсегда в них застрять. Можно с уверенностью сказать, что задачей отечественного просветления при помощи препаратов была борьба с галлюцинациями, поскольку во время подобного действа было крайне важно не терять связь с реальностью — в виду огромного риска провалиться в галлюцинации полностью. Естественно, никто из этих грибных наркоманов так и не смог достичь конечной цели.

Советские психонавты активно искали внутреннюю свободу и пытались освободиться от оков большевистского мира. Они не хотели в нем жить, но бороться с ним физическими методами были не в состоянии. Это фантастическое подтверждение того, что российские наркоманы не гнались за эффектом действия ЛСД и других препаратов, а просто искали пути к особому состоянию сознания. Поэтому в отечественной практике водка и спирт, а вовсе не грибы и ЛСД были главными галлюциногенами.

Текучая крыша

Всех эзотериков, исследователей феномена НЛО, людей, самозабвенно ищущих в горах и лесах следы йети или руины древних цивилизаций, можно отнести к адептам отечественной психоделии. Главное, что их объединяет, — вера и искренность поисков.

К сожалению, отечественным психиатрам и психологам не представилось возможности самостоятельно наблюдать феномен «американской психоделии». Поэтому обсуждать ее можно лишь косвенно, отталкиваясь от доступной литературы. Самые тяжелые последствия разложения психики известны. В первую очередь, это переход в категорию шизофреников и стабильное пребывание в психиатрической лечебнице.

Психонавты бежали подальше от общества, искали самосознание в отдаленных деревнях, где в подавляющем большинстве случаев все заканчивалось приемом и других психотропных веществ, например опиатов и алкоголя. Длительный прием всего этого приводил к необратимым для психики последствиям, превращая людей в настоящих чудовищ.

Самый известный из подобных случаев — история «Кунты». Несколько студентов в возрасте от 16 до 25 лет решили создать новый вид йоги. Они назвали ее «Кунта». Главная задача — превращение в магов.

Ребята вели асоциальный образ жизни, избавились от всех документов, поселились в давно заброшенной школе в одной из деревень Карелии. Разработали систему медитации на символах, которая, как они считали, превращала их в мощных магов. И по сей день можно встретить тех, кто слышал о том, что ребята с помощью своих магических сил соблазняли девушек, тушили пожары, спасали утопленников и лечили смертельно больных, ну, или раз и навсегда изгоняли тараканов.

В процессе поиска входа в параллельные миры адепты «Кунты» принимали самые разнообразные вещества, которые только могли достать: грибы, марихуану, алкогольные напитки и, конечно же, ЛСД. В результате к началу 1990-х из 15 членов этой группы в живых не осталось никого. Лишь несколько адептов погибли не от наркотического передоза. Например, основатель группы был убит в драке, получив более двадцати ножевых ранений.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что у большинства приверженцев подобных эзотерических истин, крайне мало вариантов дальнейшего существования: либо водка в разрушенном деревенском доме на краю страны, либо психиатрическая лечебница, либо смерть от ножа собственных же товарищей по вере.

***



Grof S. When the Impossible Happens: Adventures in Non-Ordinary Realities / S. Grof — Sounds True Inc., 2006



Лебедько В.Е. Хроники российской Саньясы / В.Е. Лебедько — Тема, 1999



Данилин А.Г. LSD. Галлюциногены, психоделия и феномен зависимости / А.Г. Данилин — Центрполиграф, 2001.