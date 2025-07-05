Депутат пытался улететь из России вопреки судебному запрету и попался

Главу ЮКГ Струкова задержали на борту личного джета при попытке покинуть Россию

Заместитель председателя Челябинского заксобрания, глава «Южуралзолота» Константин Струков вопреки судебному запрету совершил попытку покинуть Россию. Его задержали на борту личного бизнес-джета стоимостью 50 миллионов долларов, миллиардер планировал вылететь из Челябинска в Турцию, сообщает «Коммерсантъ».

Попытку Струкова бежать пресекли сотрудники ФСБ. Судебный запрет был наложен в рамках иска Генпрокуратуры, которая выступает за изъятие активов депутата и признания их коррупционными.

Росавиация запретила взлет самолету, на который до этого наложили арест. На борту судебные приставы забрали в Струкова загранпаспорт, который к тому времени уже аннулировали в миграционной службе МВД РФ.