Депутат пытался улететь из России вопреки судебному запрету и попался

Заместитель председателя Челябинского заксобрания, глава «Южуралзолота» Константин Струков вопреки судебному запрету совершил попытку покинуть Россию. Его задержали на борту личного бизнес-джета стоимостью 50 миллионов долларов, миллиардер планировал вылететь из Челябинска в Турцию, сообщает «Коммерсантъ».
Попытку Струкова бежать пресекли сотрудники ФСБ. Судебный запрет был наложен в рамках иска Генпрокуратуры, которая выступает за изъятие активов депутата и признания их коррупционными.
Росавиация запретила взлет самолету, на который до этого наложили арест. На борту судебные приставы забрали в Струкова загранпаспорт, который к тому времени уже аннулировали в миграционной службе МВД РФ.