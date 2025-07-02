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11:48, 2 июля 2025Силовые структуры

В офисах российской золотодобывающий компании прошли обыски

В Челябинской области прошли обыски в компании «Южуралзолото»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Челябинской области прошли обыски в компании «Южуралзолото». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в компании «Южуралзолото» прошли обыски по делу о нарушении правил охраны окружающей среды и промышленной безопасности.

Сотрудники ФСБ и следователи СК провели обыски в офисах и на территории шахты. Силовиками были выявлены нарушения, которые привели к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологической обстановки.

В отношении группы компаний уже были судебные процессы. Предприятие пыталось оспорить штраф Ростехнадзора за нарушение требований безопасности.

Ранее сообщалось, что обыски прошли у главных полицейских российского региона.

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