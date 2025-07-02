В офисах российской золотодобывающий компании прошли обыски

В Челябинской области прошли обыски в компании «Южуралзолото». Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в компании «Южуралзолото» прошли обыски по делу о нарушении правил охраны окружающей среды и промышленной безопасности.
Сотрудники ФСБ и следователи СК провели обыски в офисах и на территории шахты. Силовиками были выявлены нарушения, которые привели к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологической обстановки.
В отношении группы компаний уже были судебные процессы. Предприятие пыталось оспорить штраф Ростехнадзора за нарушение требований безопасности.
Ранее сообщалось, что обыски прошли у главных полицейских российского региона.