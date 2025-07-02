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11:29, 2 июля 2025Силовые структуры

Обыски прошли у главных полицейских российского региона

В Ингушетии правоохранители провели обыски у руководящего состава УМВД
Варвара Митина (редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Ингушетии правоохранители провели обыски у руководящего состава регионального УМВД и у одного из помощников министра. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, силовики задержали главу центра финансового обеспечения ведомства, а также начальника отдела и сотрудницу бухгалтерии ОМВД по Сунженскому району. Некоторых из них уже доставили в Москву.

Ранее силовики вскрыли на Северном Кавказе масштабную схему хищения пенсий и социальных выплат с использованием поддельных документов стран ЕС, ущерб оценивается в один миллиард рублей.

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