Обыски прошли у главных полицейских российского региона

В Ингушетии правоохранители провели обыски у руководящего состава УМВД

В Ингушетии правоохранители провели обыски у руководящего состава регионального УМВД и у одного из помощников министра. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, силовики задержали главу центра финансового обеспечения ведомства, а также начальника отдела и сотрудницу бухгалтерии ОМВД по Сунженскому району. Некоторых из них уже доставили в Москву.

Ранее силовики вскрыли на Северном Кавказе масштабную схему хищения пенсий и социальных выплат с использованием поддельных документов стран ЕС, ущерб оценивается в один миллиард рублей.