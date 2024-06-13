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11:59, 13 июня 2024Силовые структуры

МВД и ФСБ вскрыли на Северном Кавказе схему хищения миллиарда рублей

ФСБ и МВД выявили хищение 1 млрд руб из соцвыплат по поддельным документам ЕС

Фото: AlphaSpecnaz / Twitter.com / Globallookpress.com

Силовики вскрыли на Северном Кавказе масштабную схему хищения пенсий и социальных выплат с использованием поддельных документов стран ЕС, ущерб оценивается в один миллиард рублей. Об этом ТАСС заявили в центре общественных связей ФСБ.

Противоправная деятельность этнической межрегиональной организованной группы, занимавшейся в субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов хищением средств Социального фонда России и «Регионального оператора ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия», была пресечена сотрудниками ФСБ, МВД при силовой поддержке Росгвардии. Выплаты были оформлены на основании фальшивых свидетельств о рождении и смерти, якобы выданных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами России в этих государствах.

В рамках возбужденных уголовных дел по статьям мошенничество в Ингушетии и Северной Осетии проведено 15 обысков по местам жительства и работы подозреваемых.

Преступная группировка действовала с 2019 по 2022 год, уточнила Ленте.ру официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, подозреваемые представляли подложные договоры купли-продажи объектов недвижимости и договоры займа с «Региональным оператором ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия».

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      Любовь Ширижик
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