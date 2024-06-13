Задержание подозреваемых в хищении миллиарда рублей на Кавказе попало на видео

МВД показало видео задержания подозреваемых в хищении 1 млрд руб. из соцвыплат

Задержание подозреваемых в хищении пенсий и социальных выплат на один миллиард рублей попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур входят в здания, где живут и работают подозреваемые. Они производят задержание и проводят обыски.

О том, что на Северном Кавказе была вскрыта масштабная схема хищения пенсий и соцвыплат стало известно ранее 13 июня. Преступная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии. В Ингушетии и Северной Осетии в рамках возбужденных уголовных дел по статьям о мошенничестве было проведено 15 обысков.

По предварительным данным, злоумышленники оформляли выплаты на основании фальшивых свидетельств о рождении и смерти, якобы выданных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами России в этих государствах. Ущерб от их действий оценивается в 1 миллиард рублей.

