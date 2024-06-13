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14:59, 13 июня 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о членах группы похитителей соцвыплат на Северном Кавказе

В группу похитителей 1 млрд руб. соцвыплат на Северном Кавказе входили чиновники
Начало событий в новости Задержание подозреваемых в хищении миллиарда рублей на Кавказе попало на видео

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В преступной схеме по похищению одного миллиарда рублей социальных выплат на Северном Кавказе участвовали чиновники. Такие подробности о членах группы в своем Telegram-канале раскрывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, в преступную группу входили чиновники, жители Ингушетии и неустановленные лица. В настоящее время в отношении них возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»), которые объединены в одно производство.

Известно, что двое фигурантов находится под стражей, а третья фигурантка — под домашним арестом.

О масштабной схеме хищения пенсий и соцвыплат на Северном Кавказе стало известно ранее 13 июня. По предварительным данным, злоумышленники оформляли выплаты на основании фальшивых свидетельств о рождении и смерти, якобы выданных органами власти стран ЕС, а также посольствами России в этих государствах. Ущерб от их действий оценивается в 1 миллиард рублей.

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      Олеся Мицкевич
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