В России задержали чиновников за хищение 60 миллионов рублей. В их особняках нашли золотой пистолет и люксовые часы

ФСБ показала на видео золотой пистолет и украшения задержанных в КЧР чиновников

В Карачаево-Черкесии (КЧР) сотрудники ФСБ задержали группу высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Их заподозрили в хищении целевых субсидий в рамках государственной программы по развитию в регионе сельского хозяйства. Общий ущерб составил около 60 миллионов рублей.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В особняках подозреваемых провели обыски. Там силовики нашли восемь пар элитных часов, позолоченный пистолет, несколько телефонов, ювелирные украшения и наличные деньги — три миллиона рублей.

По делу о хищении миллионов проходит бывший борец с коррупцией

Осведомленные источники раскрыли состав организованной преступной группировки (ОПГ) из высокопоставленных чиновников и силовиков в КЧР. По данным «Известий», к хищению может быть причастен советник главы региона, бывший первый заместитель председателя правительства республики Эльдар Байчоров, начальник управления экономической безопасностью МВД по региону, подполковник полиции Темирлан Байкулов и должностные лица министерства сельского хозяйства.

Кадр: ЦОС ФСБ России

Кроме того, по делу проходят бывший глава антикоррупционного управления МВД региона Хусей Узденов (его называют организатором мошеннической схемы) и местный бизнесмен Алий Хубиев.

По данным РИА Новости, Узденов работает в силовых структурах с 1998 года. Хубиев же якобы оказывал поддержку Раулю и Рауфу Арашуковым, осужденным на пожизненные сроки за заказные расправы.

В особняке одного из фигурантов нашли множество портретов

РЕН ТВ опубликовал фотографии особняка, который может принадлежать одному из членов преступной группы. В нем при обысках было обнаружено множество портретов.

На одном изображен Байкулов с супругой в костюмах. На другом — его тесть, полковник полиции Узденов в виде генерала. По предварительным данным, субсидии оформлялись на родственников Узденова. А махинации проводили в течение двух лет.