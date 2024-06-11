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13:20, 11 июня 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о фигурантах дела о хищении 60 миллионов рублей в КЧР

В КЧР по делу о хищении 60 млн руб. проходит бывший борец с коррупцией в регионе
Начало событий в новости В российском регионе ФСБ изобличила чиновников в хищении 60 миллионов рублей

Кадр: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) по делу о хищении 60 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие в регионе сельского хозяйства, проходят бывший глава антикоррупционного управления МВД региона Хусей Узденов и местный бизнесмен Алий Хубиев. Соответствующие подробности раскрывает РИА Новости.

По данным агентства, Узденов работает в силовых структурах с 1998 года. При обысках у него нашли позолоченный пистолет. Хубиев же, по информации местных СМИ, якобы оказывал поддержку Раулю и Рауфу Арашуковым, осужденным на пожизненные сроки за заказные расправы.

Организованная преступная группировка (ОПГ) из высокопоставленных чиновников и силовиков КЧР была задержана сотрудниками ФСБ ранее 11 июня. Все члены ОПГ обвиняются по статье 159 («Мошенничество») УК РФ, в домах фигурантов проведены обыски.

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      Олеся Мицкевич
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