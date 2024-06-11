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09:57, 11 июня 2024Силовые структуры

В российском регионе ФСБ изобличила чиновников в хищении 60 миллионов рублей

ФСБ задержала ОПГ из высокопоставленных чиновников КЧР за хищение 60 млн руб.

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ изобличили организованную преступную группировку (ОПГ) из высокопоставленных чиновников и силовиков Карачаево-Черкесии (КЧР) в хищении 60 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие в регионе сельского хозяйства. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). У них проведены обыски. По данным ФСБ, подозреваемые занимались хищением целевых субсидий в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства КЧР».

12 апреля сообщалось, что ФСБ задержала девять сотрудников «Россети Северный Кавказ». Силовики разоблачили организованную преступную группу из бывших и действующих сотрудников компании, ее филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций. Они похищали бюджетные деньги, выделенные на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.

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      Любовь Ширижик
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