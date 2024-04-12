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10:24, 12 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ разоблачила ОПГ бывших и действующих сотрудников «Россети Северный Кавказ»

ФСБ задержала сотрудников «Россети Северный Кавказ» за хищение 2,8 млрд рублей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

ФСБ задержала девять сотрудников «Россети Северный Кавказ», похитивших 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, силовики разоблачили организованную преступную группы (ОПГ) бывших и действующих сотрудников «Россети Северный Кавказ», его филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций. Они похищали бюджетные деньги, выделенные на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане. Сумма ущерба составила 2,8 миллиарда рублей.

Задержанным предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ, они помещены в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае задержали бывшую начальницу управления коммуникационного менеджмента АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева», входящего в «Роскосмос», за мошенничество на 28 миллионов рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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