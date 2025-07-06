Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ

Геннадий Зюганов останется председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (ЦК КПРФ). Соответствующее решение было принято на съезде партии. Об этом сообщили в Telegram-канале КПРФ.
«В субботу, 5 июля, по завершении XIX съезда КПРФ состоялся I организационный Пленум ЦК КПРФ. Председателем ЦК КПРФ единогласно избран Г. А. Зюганов», — говорится в сообщении.
Первыми заместителями председателя ЦК КПРФ избрали Ивана Мельникова и Юрия Афонина.
Ранее на съезде действующий первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть призвал признать телеканал «Спас» иноагентом.