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16:38, 5 июля 2025Россия

В России предложили признать телеканал «Спас» иноагентом

Локоть возмутился из-за фильма «Мумия» и призвал признать «Спас» иноагентом
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бывший мэр Новосибирска и действующий первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть призвал добиться признания православного телеканала «Спас» иноагентом. С соответствующим предложением он выступил на XIX съезде КПРФ, передает РБК.

Претензии к телеканалу у политика возникли из-за документального фильма «Мумия», в котором рассказывается история мавзолея Ленина. Локоть назвал картину «киномерзостью» и «ударом в спину России», а также возмутился из-за неправильного отношения к «исторической памяти».

По его словам, для производства фильма телеканал не привлекал бюджетные средства. Политик допустил, что для создания картины использовали иностранный капитал. «Я предлагаю поручить Центральному комитету разобраться в этом вопросе. И если подтвердится, что в финансировании этого фильма есть иностранные деньги, добиться признания канала "Спас" иноагентом», — заявил Локоть.

Коммунист добавил, что, по его мнению, настал момент признать «антисоветизм экстремистской идеологией со всеми вытекающими отсюда выводами».

Ранее в России требовали признать иноагентами лидеров группы «Мумий Тролль» и ДДТ — Илью Лагутенко и Юрия Шевчука. В первом случае автором идеи был глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Присвоить статус иноагента Шевчуку призывал лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

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