Лидера «ДДТ» потребовали признать иноагентом

«Ветераны России» призвали признать иноагентом музыканта Юрия Шевчука

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов потребовал внести лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука в реестр иностранных агентов. Его комментарий приводит NEWS.ru.

«На концерте в Берлине Юрий Шевчук позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии», — заявил Резяпов. Общественник призвал Генеральную прокуратуру, Следственный комитет (СК) и Минюст проверить рокера на иностранное финансирование и в случае его обнаружения признать певца иноагентом.

В мае 2024 года сообщалось, что Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» после его слов во время концерта в Дубае. Отмечалось, что проверка будет произведена еще и Минюстом России. Тогда музыкант заявил, что ситуация его не волнует: «Ничего не боюсь, потому что я не иноагент и таковым не являюсь. Я никаких денег, ничего не брал».