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12:21, 6 мая 2024Культура

Лидера группы ДДТ проверят на призывы к экстремизму

Лидера ДДТ Шевчука проверят на призывы к экстремизму после концерта в Дубае

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Лидера группы ДДТ Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» после его слов во время концерта в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Во время выступления артист заявил о том, что все и всегда заканчивается революцией. Помимо этого, он призвал зрителей поддержать такую концепцию. Речь исполнителя сняли на камеру и, когда видео было опубликовано в сети, слова Шевчука возмутили председателя движения «Совет отцов России» Андрея Згонникова.

Общественный деятель обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить лидера ДДТ. Отмечается, что проверка будет произведена еще и Минюстом РФ. В случае, если ведомства подтвердят, что исполнителя финансируют иностранные источники, его могу признать иноагентом. Помимо этого, ему грозит запрет на въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и ведение там концертной деятельности.

В 2022 году во время концерта группы ДДТ в Уфе Шевчук раскритиковал спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант. Тогда артиста обязали выплатить штраф за дискредитацию российской армии в размере 50 тысяч рублей.

Ранее против лидера другой популярной группы возбудили дело о дискредитации армии России.

ЖЗЛ
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