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11:23, 27 апреля 2024Культура

На лидера популярной группы завели дело о дискредитации армии России

На лидера группы «Автоспорт» Ванюкова завели дело о дискредитации ВС РФ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В отношении лидера популярной музыкальной группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова возбудили дела о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) и демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Составленные в отношении музыканта протоколы поступили в Тверской суд Москвы. Ванюкову грозит до 50 тысяч рублей штрафа за дискредитацию армии и до 15 суток ареста за демонстрацию экстремистской символики.

Проверить высказывания Ванюкова на одном из видео попросили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и движение «Зов народа». В сети был опубликован ролик, в котором музыкант говорит фразу «Россия будет свободной», произносит проукраинский лозунг, а также заявляет, что все национальные республики могут получить независимость.

Ранее протокол за дискредитацию ВС РФ составили на блогершу Анастасию Ивлееву.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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