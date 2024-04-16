На Ивлееву в суде составили протокол за дискредитацию Российской армии
На популярную российскую блогершу Анастасию Ивлееву составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Отмечается, что блогерше грозит штраф.
Какое именно действие Ивлеевой стало основанием для составление протокола, в суде не уточнили. Протокол зарегистрировали 16 апреля.
Ранее сообщалось, что в московский суд поступил иск на 30 миллионов рублей к московскому клубу «Мутабор», в котором проходила организованная Ивлеевой «голая вечеринка». С заведения потребовали взыскать названную сумму в качестве компенсации морального вреда.
«Голая вечеринка» прошла в московском клубе в конце декабря 2023 года. Когда фото с мероприятия, участники которого были одеты в откровенные наряды, попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Блогершу оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Некоторые звезды, принявшие участие в мероприятии, лишились концертов и рекламных контрактов.