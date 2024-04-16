На Ивлееву в суде составили протокол за дискредитацию Российской армии

На блогершу Ивлееву составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил России

На популярную российскую блогершу Анастасию Ивлееву составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Отмечается, что блогерше грозит штраф.

Какое именно действие Ивлеевой стало основанием для составление протокола, в суде не уточнили. Протокол зарегистрировали 16 апреля.

Ранее сообщалось, что в московский суд поступил иск на 30 миллионов рублей к московскому клубу «Мутабор», в котором проходила организованная Ивлеевой «голая вечеринка». С заведения потребовали взыскать названную сумму в качестве компенсации морального вреда.

«Голая вечеринка» прошла в московском клубе в конце декабря 2023 года. Когда фото с мероприятия, участники которого были одеты в откровенные наряды, попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Блогершу оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Некоторые звезды, принявшие участие в мероприятии, лишились концертов и рекламных контрактов.