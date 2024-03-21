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11:47, 21 марта 2024Силовые структуры

Очередной иск подан из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

В суд подали иск на 30 млн рублей к «Мутабору» из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
Здание ночного клуба «Мутабор»

Здание ночного клуба «Мутабор». Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Лефортовский суд Москвы поступил очередной иск из-за «голой вечеринки», организованой блогером Анастасией Ивлеевой в клубе «Мутабор». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

С развлекательного заведения требует компенсацию морального вреда в размере 30 миллионов рублей истец Алясов А.Н.

11 марта сообщалось, что суд в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей блогера Вячеслава Большакова, участвовавшего в «голой вечеринке». Он был признан виновным в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Также штраф был назначен блогеру Славе Crazysuka за аналогичное нарушение.

«Голая вечеринка» в столичном клубе «Мутабор» была организована блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой в декабре 2023 года. Кадры с откровенными нарядами участников мероприятия вызвали широкое общественное возмущение. Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей. По данным СМИ, из-за скандала она лишилась почти всех рекламных контрактов и практически перестала появляться на публике. «Мутабор» был закрыт за нарушение санитарных норм. После скандала его владельцы решили переименовать клуб, выбрав новое название ARMA.

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      Любовь Ширижик
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