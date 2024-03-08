Участника «голой вечеринки» оштрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ

«Газета.Ru»: блогера Славу Crazysuka оштрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ

Блогер Слава Crazysuka, участвовавший в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, получил административное наказание. Блогера оштрафовали по статье о «пропаганде ЛГБТ» (Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщает «Газета.Ru».

Размер денежного взыскания не уточняется. Блогер посетил мероприятие в клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. Помимо него на «голой вечеринке» присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Глюкозу, Лолиту, Оксану Самойлову, Джигана.

Резонансное мероприятие с откровенными нарядами участников мероприятия вызвали широкое общественное возмущение. После его проведения, в январе 2024 года, Лефортовский суд Москвы приостановил работу ночного заведения на 90 суток.

Уточнялось, что поводом для подобной меры послужило нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В частности, утверждалось, что владельцев «Мутабора» привлекли к ответственности связано с присутствием на вечеринке больного инфекционным заболеванием.

В начале марта стало известно о переименовании развлекательного пространства, клуб сменил вывеску на ARMA. В Telegram-канале заведения отмечалось, что предыдущее название будет «намеренно стерто из памяти» после скандала, связанного с проведением «голой вечеринки».