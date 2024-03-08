Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:02, 8 марта 2024Силовые структуры

Участника «голой вечеринки» оштрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ

«Газета.Ru»: блогера Славу Crazysuka оштрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ

Фото: @crazysuka

Блогер Слава Crazysuka, участвовавший в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, получил административное наказание. Блогера оштрафовали по статье о «пропаганде ЛГБТ» (Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщает «Газета.Ru».

Размер денежного взыскания не уточняется. Блогер посетил мероприятие в клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. Помимо него на «голой вечеринке» присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Глюкозу, Лолиту, Оксану Самойлову, Джигана.

Резонансное мероприятие с откровенными нарядами участников мероприятия вызвали широкое общественное возмущение. После его проведения, в январе 2024 года, Лефортовский суд Москвы приостановил работу ночного заведения на 90 суток.

Уточнялось, что поводом для подобной меры послужило нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В частности, утверждалось, что владельцев «Мутабора» привлекли к ответственности связано с присутствием на вечеринке больного инфекционным заболеванием.

В начале марта стало известно о переименовании развлекательного пространства, клуб сменил вывеску на ARMA. В Telegram-канале заведения отмечалось, что предыдущее название будет «намеренно стерто из памяти» после скандала, связанного с проведением «голой вечеринки».

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал, как попал под обстрел с премьером Греции в Одессе. Из-за этого он обвинил Путина в неуважении

      Дело агента СБУ в российском суде рассмотрят в закрытом режиме

      Участника «голой вечеринки» оштрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ

      В Ирландии предложили отменить «обязанности женщины по дому»

      Украина вышла из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках

      МАГАТЭ назвало ситуацию на Запорожской АЭС шаткой

      Стоимость биткоина выросла

      Минобороны сообщило подробности о работе ПВО в Белгородской области

      Оба финалиста Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф

      Пресс-секретарь МИД Украины ушел в отставку на фоне слухов об увольнении Кулебы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше