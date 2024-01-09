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12:13, 9 января 2024Силовые структуры

Раскрыта причина привлечения владельцев «Мутабора» к ответственности

Раскрыта причина привлечения к ответственности владельцев клуба «Мутабор»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Требования Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности владельцев клуба «Мутабор» связаны с присутствием на скандальной вечеринке больного инфекционным заболеванием. Об этом во вторник, 9 января, сообщает ТАСС.

По данным агентства, причиной стало нарушение владельцев клуба санитарно-эпидемиологических требований к организации питания граждан в специально оборудованных местах. Минимальное наказание, которое грозит владельцам развлекательного заведения, — штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Максимальное — приостановка деятельности на срок до 90 суток.

8 января сообщалось, что предприниматель Михаил Данилов, владелец клуба «Мутабор», где прошла скандальная вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой, подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе.

20 декабря в московском клубе «Мутабор» состоялась организованная блогершей Анастасией Ивлеевой вечеринка под названием Almost naked («Почти голый»). Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах.

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      Владимир Седов
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