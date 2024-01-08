Владелец клуба «Мутабор» подарил мощи Николая Чудотворца храму напротив Кремля

Владелец «Мутабора» подарил мощи Николая Чудотворца московскому храму «Знамение»

Предприниматель Михаил Данилов, владелец клуба «Мутабор», где прошла скандальная вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой, подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе. Видеофрагмент из церкви, которая расположена в центре Москвы в Романовом переулке напротив Кремля, опубликовал Telegram-канал Mash.

«Мы против мракобесия, дьявольщины, мы поддерживаем церковь», — заявил владелец клуба в обращении к священнику. По словам Данилова, частицы мощей он купил в Ватикане в ноябре и ждал января, чтобы подарить их храму.

Бизнесмену принадлежит около десятка ночных клубов в Москве: Space Moscow, «Известия Hall» и Lookin Rooms, Icon, Red, Gipsy и Shakti Terrace, «Конструктор» и «Микс».

Руководство клуба «Мутабор» в конце декабря захотело подать судебный иск к Ивлеевой на 70 миллионов рублей. Главной претензией является то, что артистка, устроившая «аморальное мероприятие», испортила репутацию клуба. Вечеринка также ударила по финансам клуба, который опечатали на месяц после правоохранительной проверки.

После «почти голой» вечеринки в стране начали «отменять» многих звезд эстрады. В частности, певцы Дима Билан, Лолита и Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) лишились рекламных контрактов. В отношении Ивлеевой проводят налоговую проверку. Певец Филипп Киркоров сразу извинился и заявил, что «зашел не в ту дверь». Певец подчеркнул, что не хочет, чтобы участие в вечеринке повлияло на его карьеру в России, однако его выступления уже стали вырезать из эфиров российских каналов. После almost naked вечеринки принесли извинения почти все присутствовавшие там артисты.