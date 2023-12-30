Руководство клуба «Мутабор» захотело подать иск к Ивлеевой

Mash: руководство клуба «Мутабор» намерено подать иск к Ивлеевой на 70 млн руб.

Руководство московского ночного клуба «Мутабор», где прошла «голая вечеринка» российских звезд, планирует подать судебный иск к организатору мероприятия — блогерше Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Mash.

Администрация хочет отсудить у артистки 70 миллионов рублей. Главной претензией является то, что блогерша, устроившая «аморальное мероприятие», испортила репутацию клуба. Вечеринка также ударила по финансам клуба, который опечатали на месяц после правоохранительной проверки.

В клубе отметили, что Ивлеева заплатила за мероприятие три миллиона рублей. По договору она гарантировала не нарушать законодательство РФ и не использовать ненормативную лексику. Кроме того, артистка не должна была вызывать провокации или осуществлять другие действия, направленные на дискредитацию заведения.

Накануне стало известно, что организаторы Ивлеевой не выплатили клубу 960 тысяч рублей и задолжали внушительную сумму за алкоголь из бара, которым пользовались гости.

Вечеринка прошла 20 и 21 декабря. В первый день мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса. Они были одеты согласно дресс-коду, предполагающему минимум одежды. Когда фото и видео с вечеринки попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Артисты, принявшие участие в мероприятие, столкнулись с отменой их концертов и исключением их из новогодних телешоу. Многие, в частности, певцы Дима Билан и Филипп Киркоров, Лолита, а также сама Анастасия Ивлеева лишились рекламных контрактов.