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20:29, 29 декабря 2023Интернет и СМИ

Стало известно о долге организаторов голой вечеринки перед клубом «Мутабор»

Организаторы голой вечеринки не выплатили клубу «Мутабор» 960 тысяч рублей

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Организаторы голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой не выплатили клубу «Мутабор», где состоялось мероприятие, 960 тысяч рублей. О долге Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ» стало известно от сотрудницы клуба, оставшейся анонимной.

Согласно договору, заключенному между сторонами, «Мутабор» должен был получить три миллиона рублей за аренду помещения. «Однако до сих пор заведению не выплачено 960 тысяч рублей и внушительная сумма за алкоголь из бара, которым пользовались гости», — утверждает «ВЧК-ОГПУ».

Часть денег клуб получил за счет билетов на второй день вечеринки. Их продали на 2 миллиона 40 тысяч рублей. При этом в первый день гости за вход не платили.

Ранее сообщалось, что клуб «Мутабор» опечатали на месяц. Официальной причиной посчитали то, что заведение нарушило правила розничной продажи алкоголя.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря в ночном клубе. В первый день мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса. Они были одеты согласно дресс-коду, предполагающему минимум одежды. Когда фото и видео с вечеринки попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Артисты, принявшие участие в мероприятие, столкнулись с отменой их концертов и исключением их из новогодних телешоу. Многие, в частности, певцы Дима Билан и Филипп Киркоров лишились рекламных контрактов.

Во второй день вечеринки клуб посетила прокуратура. Сотрудники собрали необходимые материалы и покинули заведение. Охранники на входе просили гостей поправить одежду, если она сильно оголяла тело.

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      Мария Большакова
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