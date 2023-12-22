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01:20, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Желающих попасть на голую вечеринку Ивлеевой начали пускать в клуб

Shot: гостей голой вечеринки Ивлеевой пустили в «Мутабор» после часа ожидания
Архивное

Архивное. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Желающих посетить голуб вечеринку актрисы и блогерши Анастасии Ивлеевой начали запускать в клуб «Мутабор» после часа ожидания. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры собрали нужные материалы и покинули заведение. По данным издания, на входе в клуб охрана просит гостей поправить одежду, если видит открытые части тела. Как рассказали сотрудники заведения, четкого плана у вечеринки нет. Кроме того, неизвестно, когда на мероприятии появится сама Ивлеева.

Первая вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Его посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Фото и видео с вечеринки, опубликованные в соцсетях и СМИ, вызвали волну возмущения.

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      Марина Совина
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