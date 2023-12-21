Бойцы в зоне СВО выступили за проведение проверки голой вечеринки Ивлеевой

Российские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, записали видеообращение, в котором коллективно поддержали инициативу движения «Зов народа» проверить блогера Анастасию Ивлееву и ее так называемую голую вечеринку. Мероприятие под названием Almost naked («Почти голый») состоялось в московском клубе «Мутабор».

Бойцы, сражающиеся на артемовском направлении, указали, что пока знаменитости развлекаются в столичных клубах, они защищают родину. По данным Telegram-канала Shot, в ночь с 20 на 21 декабря, пока шла вечеринка, добровольцы взяли в плен восемь украинских солдат и ликвидировали 18.

В настоящее время гибнут наши боевые товарищи, также получают и ранения, защищая интересы нашего государства. В это время представители шоу-бизнеса развращают нашу молодежь, показывая нецензурные ролики российский военнослужащий

МВД и Роскомнадзор попросили проверить вечеринку Ивлеевой

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина призвала проверить организованную телезвездой вечеринку. Она обратилась в МВД, Роскомнадзор и Министерство культуры России с просьбой дать оценку мероприятию. Депутат попросила разобраться, не нарушило ли оно закон о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Также в прокуратуру с требованием проверить мероприятие на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей обратились общественники консервативного движения «Сорок сороков».

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что мероприятие требует оценки компетентных органов с точки зрения соблюдения отечественного законодательства. «Что касается общественной реакции и действий общественников, которые последовали в ответ на эту вечеринку, мы считаем, что гражданское общество в России имеет право реагировать на подобного рода перформансы», — добавил представитель РПЦ.

Фото: @ofundament

В свою очередь глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обвинила Ивлееву в цинизме и отметила, что проводить такие вечера, пока идет спецоперация на Украине, неприемлемо.

Такие тусовки — выстрел в ногу всей политике, которую проводит государство. Причем самое страшное, что, видимо, организаторам непонятно, что не так. Все просто — не так все Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета

Звездные гости вечеринки не усмотрели в мероприятии ничего вульгарного

Эстрадная певица Лолита Милявская поведала, что форма одежды на мероприятии была иронической и никто из присутствующих не раздевался догола. Исполнительница также призналась, что ей было смешно и весело на вечеринке, и рассказала, что на Almost naked было много талантливой молодежи.

«Я могу сказать — совершенно невинная вечеринка, где много фотографий, которые представляют собой, я бы даже сказала, фотографическую ценность, потому что это арт-объекты. Ничего кроме иронии не происходило, ничего вульгарного», — отметила Милявская.

А телеведущая Ксения Собчак заметила, что участие звезд в голой вечеринке Ивлеевой — это их личное дело.

«Может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело. Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. (...) Никакой траур не может длиться вечно», — ответила журналистка на критику мероприятия.

Сама организаторша назвала реакцию на ее вечеринку демонстрацией двойных стандартов и заявила, что ей нравится возмущение вокруг вечеринки и подобная критики. «Мы смотрим на Запад, на выходы красивых, стройных моделей и говорим: "Блин, они такие красивые, они такие классные". Выходят наши красивые, подтянутые артисты, и все такие: "Как так можно, эстрада опустилась"», — заявила блогерша.