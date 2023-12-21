Возмутившая фанатов голой вечеринкой Ивлеева ответила на критику

Устроившая голую вечеринку Ивлеева заявила, что ей нравится критика мероприятия

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева, устроившая в Москве голую вечеринку, ответила в Telegram на критику фанатами и общественностью мероприятия.

Ивлеева считает, что реакция на ее вечеринку демонстрирует двойные стандарты. «Мы смотрим на Запад, на выходы красивых, стройных моделей и говорим: "Блин, они такие красивые, они такие классные". Выходят наши красивые, подтянутые артисты, и все такие: "Как так можно, эстрада опустилась"», — заявила блогерша.

Вместе с тем она отметила, что ей нравится возмущение вокруг вечеринки и она любит подобную критику. По ее мнению, если люди будут безоговорочно принимать окружающих, жизнь станет скучной. «Мы же просто загнемся от посредственности. Поэтому я надеюсь, что это не закончится никогда. Больше комментариев, больше негодования на совершенно простые, красивые, понятные вещи», — подчеркнула она.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Сама блогерша выбрала в качестве наряда прозрачное мини-платье поверх кружевного нижнего белья. На ягодицы она надела крупное колье с бриллиантами. Вечеринку посетили многие звезды, включая певицу Лолиту Милявскую, блогершу Карину Нигай, телеведущую Ксению Собчак, поп-исполнителей Диму Билана и Филиппа Киркорова.

В сети многие раскритиковали мероприятие. «Неужели эта безвкусица и вульгарщина может родится в голове у здорового человека», «Отвратительно», «Вакханалия, Содом и Гоморра», — высказались они в Telegram-канале блогерши. Вечеринкой также возмутились военный корреспондент Александр Коц и телеведущий Владимир Соловьев. Кроме того, общественники попросили прокуратуру проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).