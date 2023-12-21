На голую вечеринку Ивлеевой пожаловались в прокуратуру

Общественники попросили прокуратуру проверить голую вечеринку блогерши Ивлеевой

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить вечеринку популярной блогерши Анастасии Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом сообщает Baza в Telegram.

Издание сообщает, что в праздничном вечере, организованном Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» в среду, 20 декабря, приняли участие многие звезды шоу-бизнеса. Гости праздника были одеты согласно дресс-коду, предполагающему оголяющие тело костюмы.

Как сообщает Baza, общественники, недовольные вечеринкой Ивлеевой, усмотрели в ней пропаганду ЛГБТ и обратились с жалобой в прокуратуру.

Ранее прокуратура Челябинска потребовала запретить видео треш-стримеров Гобзавра (настоящее имя — Андрей Яшин) и Людмурика (настоящее имя — Людмила Яшина). Отмечается, что представители власти обратились в суд с подобным требованием. По имеющимся данным, по факту начались судебные разбирательства.