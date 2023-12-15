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17:51, 15 декабря 2023Интернет и СМИ

В России потребовали запретить Гобзавра и Людмурика

Прокуратура Челябинска потребовала запретить треш-блогеров Гобзавра и Людмурика

Кадр: Telegram-канал SHOT

Прокуратура Челябинска обратилась в суд с требованием запретить распространение видео российских треш-стримеров, сына и матери Гобзавра (настоящее имя — Андрей Яшин) и Людмурика (настоящее имя — Людмила Яшина). Об этом сообщает Shot в Telegram.

Челябинская прокуратура провела проверку, после которой ее представители обратились в суд. Они требуют запретить распространение видео блогеров. Как сообщает издание, по данному факту начались судебные разбирательства.

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Также отмечается, что в отношении Гобзавра и Людмурика уже проводилась полицейская проверка в 2019 году. Причиной стало то, что Яшин избил мать в прямом эфире. Инцидент был исчерпан после того, как блогер извинился, а его мать публично заявила, что не имеет к сыну претензий.

В августе глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российского треш-стримера Руслана Гительмана. В обращении она отметила непристойное содержание его интернет-трансляций, оскорбляющее общественную нравственность.

Гобзавр и Людмурик известны своими провокационными прямыми трансляциями. За денежное вознаграждение Яшин выполняет задания, издеваясь над матерью.

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      Мария Большакова
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