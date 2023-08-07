МВД и Генпрокуратуру попросили проверить известного российского треш-стримера

Лига безопасного интернета попросила МВД проверить стримера Руслана Гительмана

Лига безопасности интернета попросила проверить известного российского треш-стримера Руслана Гительмана. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава организации Екатерина Мизулина.

«Обратились в МВД и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности треш-стримера Руслана Гительмана», — заявила Мизулина.

Она опубликовала фотографию обращения в МВД на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева. В документе указано, что о деятельности Гительмана организации сообщил некий гражданин. Там также отмечается, что россиянин совместно с девушкой публикует видео с интернет-трансляциями «непристойного содержания, оскорбляющего общественную нравственность».

Руслан Гительман — стример из Хакасии. Как правило, в трансляциях он показывает свою повседневную жизнь: готовку еды, встречи с близкими и застолья. На его YouTube-канал подписано более 240 тысяч пользователей. Кроме того, вместе с треш-блогером Олегом Монголом он является героем многих видео на YouTube-канале «Балдежный балдеж». В соцсетях и СМИ Гительмана зачастую относят к «блогерам-фрикам».

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит деятельность блогерши Валерии Лукьяновой, которая предлагала участником своих курсов делать опасные «чистки». По словам Екатерины Мизулиной, проверку поручили прокуратуре Москвы.