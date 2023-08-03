Генпрокуратура проверит советовавшую пить скипидар блогершу Аматуе

Мизулина заявила, что прокуратура проверит блогершу Валерию Лукьянову

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что прокуратура Москвы проверит деятельность блогерши Валерии Лукьяновой, провозгласившей себя «богиней Аматуе», которая предлагала участником своих курсов делать опасные «чистки». Во время них нужно было пить скипидар и дышать парами ртути. Об этом глава ЛБИ сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Мизулиной, после обращения Лиги безопасного интернета Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы проверить деятельность Лукьяновой. «Напомню, блогер провозгласила себя "богиней Аматуе" и "лечит" людей с помощью скипидара и ртути», — добавила глава организации.

О том, что Лига безопасного интернета планирует обратиться в прокуратуру по поводу деятельности Лукьяновой и попросить провести проверку, Мизулина сообщила 17 июля. Глава организации заявила, что обратить внимание на блогершу ее просили многие подписчики. Кроме того, Мизулина назвала советы Лукьяновой потенциально опасными для жизни и здоровья людей.

Валерия Лукьянова, известная в сети как Аматуе и «одесская Барби», — блогерша, которая родилась в Тирасполе, долгое время жила в Одессе, а затем переехала в Мексику. Лукьянова прославилась в конце первого десятилетия века благодаря своей необычной внешности. Тогда же блогерша увлеклась различными эзотерическими практиками. В частности, она утверждает, что владеет телекинезом и другими сверхспособностями. Лукьянова также продавала онлайн-курсы и марафоны, участникам которых предлагалось дышать парами ртути, пить скипидар и использовать тампоны, пропитанные дегтем, а также совершать другие опасные для здоровья процедуры.

