Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:31, 3 августа 2023Интернет и СМИ

Генпрокуратура проверит советовавшую пить скипидар блогершу Аматуе

Мизулина заявила, что прокуратура проверит блогершу Валерию Лукьянову

Кадр: @valeria_lukyanova21

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что прокуратура Москвы проверит деятельность блогерши Валерии Лукьяновой, провозгласившей себя «богиней Аматуе», которая предлагала участником своих курсов делать опасные «чистки». Во время них нужно было пить скипидар и дышать парами ртути. Об этом глава ЛБИ сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Мизулиной, после обращения Лиги безопасного интернета Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы проверить деятельность Лукьяновой. «Напомню, блогер провозгласила себя "богиней Аматуе" и "лечит" людей с помощью скипидара и ртути», — добавила глава организации.

О том, что Лига безопасного интернета планирует обратиться в прокуратуру по поводу деятельности Лукьяновой и попросить провести проверку, Мизулина сообщила 17 июля. Глава организации заявила, что обратить внимание на блогершу ее просили многие подписчики. Кроме того, Мизулина назвала советы Лукьяновой потенциально опасными для жизни и здоровья людей.

Валерия Лукьянова, известная в сети как Аматуе и «одесская Барби», — блогерша, которая родилась в Тирасполе, долгое время жила в Одессе, а затем переехала в Мексику. Лукьянова прославилась в конце первого десятилетия века благодаря своей необычной внешности. Тогда же блогерша увлеклась различными эзотерическими практиками. В частности, она утверждает, что владеет телекинезом и другими сверхспособностями. Лукьянова также продавала онлайн-курсы и марафоны, участникам которых предлагалось дышать парами ртути, пить скипидар и использовать тампоны, пропитанные дегтем, а также совершать другие опасные для здоровья процедуры.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    Минтранс предложил изменить правила о превышении скорости в России

    Дана Борисова примерила свадебное платье

    Украина застраховала торговые суда

    Пойманное в Анапе опасное морское существо попало на видео

    Очевидцы рассказали о необычном запахе из-за пожара в Подмосковье

    В Белоруссию запретили поставлять оружие и боеприпасы из ЕС

    Apple временно отказалась от искусственного интеллекта

    Гинеколог развеяла три главных мифа про аборты

    Модель Твигги раскрыла секрет своего 38-летнего счастливого и крепкого брака

    Облако дыма молочного цвета после взрыва под Москвой сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости