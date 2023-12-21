Настя Ивлеева показала прозрачный наряд с деталью за 23 миллиона рублей

Российская ведущая Анастасия Ивлеева показала фанатам откровенный наряд, который она подобрала для своей вечеринки. Снимки она опубликовала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость предстала перед фотографом в прозрачном мини-платье черного цвета, надетом поверх кружевного нижнего белья. В качестве обуви блогерша выбрала блестящие босоножки на каблуках, а завершали ее образ прямоугольные очки. При этом волосы инфлюэнсер собрала, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

Кроме того, Ивлеева продемонстрировала еще одну деталь наряда, а именно, крупное колье с бриллиантами, которое она надела на ягодицы. По словам ведущей, украшение она приобрела за 23 миллиона рублей.

В ноябре Ивлееву высмеяли из-за откровенного наряда. Тогда знаменитость поделилась фото в белом корсете с бордовыми кружевами и объемными воланами на бедрах.