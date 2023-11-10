Ивлееву высмеяли в сети из-за откровенного наряда словами «что-то на дешевом»

Подписчики высмеяли в сети российскую телеведущую и блогершу Анастасию Ивлееву из-за откровенного нарядами словами «что-то на дешевом». Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость поделилась фото в белом корсете. На размещенном кадре видно, что данный предмет гардероба оформлен бордовыми кружевами и объемными воланам на бедрах.

Фанаты не оценили образ инфлюэнсерши и отметили, что он слишком вульгарный. «Императрица повидала немало на своем веку», «Кажется, это не аккаунт Ивлеевой», «Падший ангел», «Красиво? Очень сомнительно», «Это тебя погубит», — высказывались они.

В сентябре Анастасия Ивлеева испугала поклонников чрезмерной худобой. Тогда инфлюэнсерша записала видео, в котором продемонстрировала свой образ для показа бренда Prada в рамках Недели моды в Милане. Девушка предстала перед камерой в черном асимметричном мини-платье, верх которого имитировал белую майку. При этом визажисты нанесли на ее лицо тональный крем светлого оттенка и накрасили губы черной помадой.