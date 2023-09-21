Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева поделилась новым видео и испугала фанатов чрезмерной худобой. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя инфлюэнсерша записала видео, в котором продемонстрировала свой образ для показа бренда Prada в рамках Недели моды в Милане. На размещенных кадрах девушка предстала в черном асимметричном мини-платье, верх которого имитировал белую майку. Знаменитость дополнила свой образ колготками, остроносыми туфлями и очками в массивной оправе. При этом визажисты нанесли на ее лицо тональный крем светлого оттенка и накрасили губы черной помадой. Стилисты, в свою очередь, оформили Ивлеевой челку и собрали волосы в хвост.

Поклонники не оценили внешний вид телезвезды, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «"Оземпик" имеет место быть. Очень странная худоба», «Болезненно выглядишь», «Слишком худая», «Надо чуть булочек покушать. Перехудела Настя», «Так быстро состарилась», — возмущались они.

Ранее Ивлеева показала внешность до похудения на 14 килограммов. Инфлюэнсерша рассказала, что весной заметила набранный лишний вес, от которого начала избавляться в мае и продолжила в течение лета во время съемок в кино.