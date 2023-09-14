Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала внешность до похудения на 14 килограммов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя инфлюэнсерша рассказала, что весной заметила набранный лишний вес, от которого начала избавляться в мае и продолжила в течение лета во время съемок в кино. При этом она продемонстрировала два снимка в белой майке и красных мини-шортах. На одном из них знаменитость предстала с округлившимися лицом и животом, на другом — с тонкой талией, стройными ногами и выступающими скулами.

Фото: @_agentgirl_

«Любопытно, как вообще можно было так себя запустить. С другой стороны, все мы люди. (...) Никто не застрахован от печали», — отметила Ивлеева.

В августе российская блогерша и ведущая Ида Галич раскрыла секрет своего похудения. В частности, на завтрак телезвезда чаще всего ест овощи, яйца и содержащие белок продукты, например курицу. При этом она не считает калории, однако следит за тем, чтобы в ее меню было много зелени. Вдобавок инфлюэнсерша призналась, что для поддержания стройности много ходит, как минимум 10 тысяч шагов в день.