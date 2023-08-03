Похудевшая Ида Галич раскрыла подробности своего питания

Российская блогерша и ведущая Ида Галич раскрыла секрет своего похудения. Публикация на эту тему появилась в ее личном Telegram-канале, насчитывающем 258 тысяч подписчиков.

Знаменитость поделилась подробностями личного рациона, который назвала «БМПП — более-менее правильное питание». В частности, на завтрак телезвезда чаще всего ест овощи, яйца и содержащие белок продукты, например, курицу.

«Обычно добавляю еще жиры — авокадо или рыбку. Ем в первой половине дня тосты из черного хлеба (просто его больше люблю), армянский лаваш (заворачиваю туда остатки вчерашнего мяса, добавляю зелень и творожный сыр — объедение)», — уточнила она.

По словам Галич, она не считает калории, однако следит за тем, чтобы в ее меню было много зелени. Вдобавок инфлюэнсер призналась, что для поддержания стройности много ходит, как минимум 10 тысяч шагов в день.

Разрешаю себе все, но по чуть-чуть. Пью много воды. Не очень тесно дружу с молочкой. Стараюсь вечером не есть гарниры в виде картошки, риса, гречки и так далее. Ем очень простую еду. Ограничиваю себя без фанатизма Ида Галич блогер

В июле Ида Галич отреагировала на критику своей внешности. Галич разместила скриншот поста, в котором авторы оставили язвительный комментарий о размере ее груди. «Вот пожалуйста, Telegram-канал, который периодически казался мне забавным (...), видимо, имеет несколько админов. Один из них туп и не воспитан», — написала ведущая.