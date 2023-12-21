Собчак ответила на критику голой вечеринки Ивлеевой

Собчак заявила, что считает участие звезд в вечеринке Ивлеевой их личным делом

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что считает участие звезд в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой их личным делом. Своим мнением о мероприятии она поделилась в Telegram.

«Может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело. Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. (...) Никакой траур не может длиться вечно», — ответила журналистка на критику мероприятия.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обвинила Ивлееву и других организаторов мероприятия в цинизме. Она сочла недопустимым проведение подобного мероприятия во время спецоперации на Украине и предложила объявить блогерше бойкот на государственном уровне.

Также на мероприятие Ивлеевой отреагировал и председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он сообщил, что Русская православная церковь с непониманием относится к разврату. Представитель РПЦ также заявил, что мероприятие требует оценки компетентных органов.

Праздничный вечер Ивлеевой прошел в ночь на 21 декабря в ночном клубе в Москве. Посетители, согласно дресс-коду, были одеты в наряды, оголяющие тело. На вечеринке побывали звезды российского шоу-бизнеса, в том числе и Собчак. Мероприятие, фотографии и видео с которого попали в СМИ, вызвало общественное негодование. Так, журналист Владимир Соловьев назвал участников и организаторов вечеринки тварями и скотами, которые не понимают, что происходит в стране. Кроме того, общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).