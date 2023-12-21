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14:27, 21 декабря 2023Интернет и СМИ

Мизулина обвинила Ивлееву в цинизме из-за голой вечеринки

Глава ЛБИ Мизулина обвинила Ивлееву в цинизме из-за ее голой вечеринки

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина прокомментировала устроенную блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой голую вечеринку. О мероприятии она высказалась в своем Telegram-канале.

Мизулина обвинила телезвезду в цинизме из-за вечеринки во время спецоперации на Украине. «Такие тусовки — выстрел в ногу всей политике, которую проводит государство. Причем самое страшное, что, видимо, организаторам непонятно, что не так. Все просто — не так все», — написала она и заявила, что организаторы мероприятия живут в «другом мире».

Глава ЛБИ также заявила, что реакция общественности могла бы быть иной, если бы вечеринка прошла в формате частного закрытого мероприятия, однако, по ее словам, фото и видео с мероприятия были опубликованы в интернете.

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«Оставаться при этом лицами российских соцсетей и госканалов как минимум странно. Таким людям должен быть объявлен бойкот, причем на государственном уровне», — заключила Мизулина.

Ранее голую вечеринку Ивлеевой прокомментировали в РПЦ. Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что мероприятие требует оценки компетентных органов.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Его посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Фото и видео с вечеринки, опубликованные в соцсетях и СМИ, вызвали волну возмущения. Так, мероприятие раскритиковали военный корреспондент Александр Коц, телеведущий Владимир Соловьев и другие медийные лица. Кроме того, его попросили проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

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      Олег Давыдов
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